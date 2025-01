Las propuestas comunes de PP y PSOE en vivienda: "Debe haber un acuerdo urgente que llegue ya al Parlamento"

Pedro Fernández Alén es presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y habla en 'La brújula' sobre las propuestas de PP y PSOE en materia de vivienda. "Es un esfuerzo que hay que valorar, 12 medidas del PSOE, 10 del PP, considero que es importante poner la política de vivienda en el centro del debate", asegura, al mismo tiempo que añade que se pueden sacar "12 o 15 medidas comunes que pueden ser útiles".

"Hay muchas propuestas que son coincidentes, sería bueno que se pusiesen en marcha lo antes posible", afirma Fernández Alén, que da los tres puntos clave para abordar la crisis de la vivienda: "Hay que tocar la ley del suelo, la ley de vivienda y la ley de arrendamientos urbanos, que son tres problemas que afectan directamente, y después ver las políticas que hay que poner en marcha".

En primer lugar, sobre la ley del suelo considera que "estaría bien poner una nueva empresa, pero de sociedad pública y que tenga mayor capacidad de gestión con las administraciones públicas, haciendo que el suelo que se quiera construir lo tengamos lo antes posible". Además, cree que las dos propuestas de ley del suelo son "sustancialmente iguales" y que debe ser un "acuerdo urgente que llegue ya al Parlamento".

Acerca de la ley de arrendamientos urbanos, Fernández Alén ve con buenos ojos dar protección al arrendador por los impagos, y asegura que la ley de vivienda tiene "cosas positivas" como la "colaboración público-privada" para agilizar el proceso de unas administraciones "lentas", aunque ve aspectos negativos como la "intervención en el mercado" que dice que "no da resultado".

¿Se construyen suficientes viviendas para satisfacer la demanda?

El presidente de la CNC señala que otro de los principales problemas de la crisis de vivienda pasa por no construir las suficientes viviendas que demandan los ciudadanos: "No es un problema de precios, el precio se ajusta porque el mercado lo ajusta. No estamos en una situación de burbuja, es radicalmente opuesta, se están creando 220.000 hogares al año y estamos construyendo menos de 90.000 viviendas al año. Antes se construía más y eso hacía que se ajustase el precio".

Por último, se refiere al posible nuevo aumento del Salario Mínimo Interprofesional, para el que considera que debe ir relacionado con la "productividad" en la empresa: "Es otro palazo de arena encima de la mesa del empresario. A todo empresario le gusta subir el salario, pero hay que ponerlo en relación con la productividad. Debería ir unido a que la productividad se haya incrementado en las últimas fechas".