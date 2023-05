Ana Ercoreca acusa a Hacienda de "mimar a los ministros socialistas y no a Yolanda Díaz"

Los sindicatos han exigido hoy la dimisión de la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por incumplir el plan de modernización del organismo a través de la incorporación de 500 efectivos. Han tachado la situación de "caótica" por la falta de recursos. La organizaciones sindicales argumentan que la Relación de Puestos de Trabajo de la Inspección data de hace más de 20 años y que es necesario cumplir con el acuerdo que se hizo con los sindicatos. El Gobierno aprobó esta resolución a finales de 2021, pero todavía no se ha desplegado.

Ana Ercoreca, presidenta del sindicato de inspectores de trabajo, reclama un proyecto de futuro y no una "tirita" o un "parche", como define las medidas que el Gobierno quiere implantar. Asegura que están dispuestos a negociar, pero con medidas "de verdad".

Además, Ercoreca tacha al gobierno de "no ser serio", porque no cumple "ni con lo firmado, ni con lo comprometido, ni con un Boletín Oficial del Estado". Explica la presidenta del sindicato que detrás de todas las leyes que se aprueban está la inspección de trabajo para asegurarse de su cumplimiento, pero que si no se refuerza es "imposible".

Asimismo, cree que sus reivindicaciones no se atienden como la de los jueces y fiscales porque Hacienda "mima" a los ministros socialistas y no a Yolanda Díaz.