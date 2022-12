La CE podría suspender el siguiente pago de los fondos europeos por la poca sostenibilidad del sistema de pensiones de Sánchez

Eva Poptcheva, eurodiputada de Ciudadanos y vicepresidenta del Comité de Economía del Parlamento Europeo, explica durante su entrevista en 'La brújula' con Rafa Latorre la advertencia que la Comisión Europea realizó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el sistema de pensiones español.

Popcheva habla de la respuesta que le ha dado la CE a su pregunta parlamentaria sobre los fondos europeos. Según confirma, la CE está "preocupada" porque con la subida indiscriminada a las pensiones del Gobierno de coalición PSOE- Unidas Podemos, la reforma de las pensiones que no se acaba de realizar, ven que no hay sostenibilidad fiscal del sistema de pensiones. "Esto podría suponer una desviación importante presupuestaria", dice.

Por ello, la eurodiputada sostiene que "cuando el Gobierno pida el siguiente pago de los fondos de recuperación, que sería el cuarto, pues la comisión evaluaría si esta reforma se ha producido o no y si no es el caso, no solamente suspendería el pago", sino que, además, "se reduciría proporcionalmente el importe de los fondos".

"Sostener que esta subida de las pensiones va a resolver un problema y no va a hipotecar el futuro de los jóvenes pues tampoco resuelve nada y la verdad es que es muy peligroso para el futuro de las nuevas generaciones", concluye.

Crisis en Ciudadanos

En cuanto a la lucha interna entre Inés Arrimadas y Edmundo Bal por encabezar la formación naranja, Eva Poptcheva declara: "No sé si es una crisis, creo que somos un partido muy abierto, estas cosas se hablan en el espacio público". Y añade: "A mí este proceso de refundación que estamos haciendo me da mucha esperanza".