Pepe Álvarez: "Un millón de personas han perdido su empleo y será muy difícil recuperarlo de manera inmediata"

Pepe Álvarez ha dicho en La Brújula que tenían la "obligación" de realizar una acuerdo entre empresarios y sindicatos para ayudar a los trabajadores: "Es esencial que seamos capaces de poner un poco de cordura en un momento en el que no hay tanta sensatez".

"Tenemos un millón de personas que han perdido el empleo y va a ser difícil que lo podamos recuperar de manera inmediata", ha añadido Pepe Álvarez sobre los afectados por la crisis del coronavirus.

Sobre las personas más vulnerables, Pepe Álvarez ha lamentado que no se haya podido atender a todos: "Me da mucha pena vivir en un país en el que no se puede atender a esas necesidades básicas que sabemos que existen".