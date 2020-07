Pedro Martín, presidente del Cabildo de Tenerife: "Temo que pueda volver a ocurrir un apagón y puede hacer mucho daño a la economía"

Pedro Martín se ha mostrado poco optimista ante este nuevo apagón y cree probable que vuelva a ocurrir, entre otras cosas, porque aunque “la situación se viene repitiendo en demasiadas ocasiones, nadie nos justifica ni nos da una garantía de que esto no vuelva a ocurrir”. Denuncia que “siempre nos dicen que está todo preparado para que si hay una avería no se vera afectada la isla, hemos visto que esto no es así”.

Lamenta que “lo peor es la sensación de indefensible”. “La sensación que me queda es que los responsables de la red eléctrica no son capaces de dar una explicación. Me preocupa porque esto no es razonable”. Estos apagones afectan a muchas cosas de gran importancia, como “la desalinización del agua”, ya que muchos ciudadanos consumen este agua. “Los sistemas no funcionan con generadores”. “Es habitual que este tipo de apagones generan muchas horas de retraso”.

Por eso espera que la infracción haga reflexionar. “Si no pedimos responsabilidades esto puede volver a ocurrir”. “A ver si las multas hacen replantear y analizamos el sistema en su conjunto”. Pero viendo los antecedentes, “temo que pueda volver a ocurrir y puede hacer mucho daño a la economía”.