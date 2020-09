Miquel Iceta: "Soy partidario de la reforma de la Constitución"

El primer Secretario del PSC, Miquel Iceta se ha mostrado partidario de modificar la Constitución, no solo en el aspecto territorial, pero es consciente de que la dificultad. "Yo soy partidario de la reforma de la Constitución desde hace mucho tiempo. Ahora, también diciendo las cosas por su nombre, una reforma así necesita de una mayoría muy amplia". Por tanto, “no podemos engañarnos y generar una expectativa que no parece cercana”.

El líder socialista ha respondido a las palabras de Puigdemont, quien le calificó de “malnacido”. “Cuando alguien cae en el insulto demuestra una pobreza argumental y una intolerancia a quien no comparte sus opiniones”. “Lamento lo que ha pasado”.

Este viernes se ha celebrado una Diada marcada por el coronavirus, y no se han vivido las protestas independentistas de otros años. “Ha sido una Diada desangelada”. “La división del independentismo es muy grande y se ve el Gobierno”.

Iceta ha confirmado que será el candidato a presidir la Generalitar. “Seré el candidato a la Generalitat”. Me plan es presentarme y mis compañeros volverán a confiar en mi por lo que tengo entendido”.