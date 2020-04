María Ocaña, la doctora cantante que versiona el 'Resistiré'

María Ocaña nos cuenta que está sorprendida por el éxito que tiene la versión. "He tenido poco tiempo para verlo por el trabajo pero me llegaron muchos comentarios.Fue muy bonito", afirma.

Nos cuenta el motivo por el que realizó esta versión del 'Resistiré'. "Yo me contagié de coronavirus y estaba en casa en cuarentena. Cuando mis compañeros me contaban como trabajaban en el hospital se me ocurrió hacer esto para animarlos".

Termina mandando un mensaje de ánimo y afirma que: "Todos los sanitarios están demostrando mucha empatía y mucha humanidad. Estoy orgullosa de este sector".