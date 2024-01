Mañueco: "Si se quiere impulsar un sistema educativo, se tiene que hacer de la mano de las comunidades autónomas"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acudirá mañana a León para celebrar los buenos resultados que Castilla y León ha obtenido en el informe PISA. Estará acompañado en esta visita por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien ha contado orgulloso en 'La brújula' que la comunidad autónoma ha obtenido "la medalla de oro" en compresión lectora, ciencias y matemáticas. "Si Castilla y León fuera un país, estaríamos en el top 10 de la educación mundial", añade.

Considera Mañueco que el modelo de éxito de la comunidad "es un modelo que tiene que imitar el Gobierno de España" tras el "fracaso" de la Ley Celáa. Asegura que lo ponen a disposición "de todo el mundo" y que tiene tres claves. La primera es la formación "de primera" a los docentes, "no sólo invertimos el doble de la media española en formación a los profesores". Como segundo punto destaca la adaptación a las circunstancias de cada alumno y por último, el acompañamiento a las familias.

Sobre la inversión de 500 millones de euros por parte del Gobierno de refuerzo en Matemáticas y Compresión Lectora, considera el presidente de la Junta de Castilla y León, que es "el reconocimiento palmario del fracaso de la Ley Celáa". "Dijimos que esa ley no era buena, que apostaba por el empobrecimiento educativo, lo hemos comprobado en el informe PISA y llega tarde", recuerda. Destaca también que la semana pasada se reunión con la ministra de Educación y que no le comentó "nada de eso". "Creo que si se quiere impulsar un sistema educativo, se tiene que hacer de la mano de las comunidades autónomas", afirma.

"La cogobernanza es hablar con las comunidades autónomas no hacer anuncios electorales en pleno proceso de campaña", insiste. Además, agrega que ya se verá cómo "se concretan esos anuncios". "El Gobierno de España tiene que ser más sensible con las comunidades autónomas y la cogobernanza tiene que ser diálogo, lealtad institucional, exigencia por ambas partes y no intentar hacer trampas en este ámbito", opina.

En cuanto a uno de los asuntos que marcará esta legislatura como es la financiación autonómica, para el líder popular castellanoleonés expresa que nunca pensó "que íbamos a acabar viviendo lo que estamos viviendo". "No he sido yo el que ha dicho que va haber 15 mil millones de euros para los socios separatistas del presidente del Gobierno. No he sido yo el que ha dicho que hay que incorporar en la ley de amnistía el terrorismo y la corrupción, es como un mal sueño", critica.

Estas son algunas de las razones por las que acudirá a la manifestación del próximo domingo en Plaza España, junto con Feijóo, para denunciar esos "privilegios personales para los socios y determinadas formaciones políticas".

Por último, considera que la celebración de los premios Goya en Valladolid "muy importante para la ciudad" y que la filosofía que adoptan es la de "acto de proyección no sólo de Valladolid, pero también de Castilla y León".