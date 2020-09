Macías, vocal del CGPJ: "La ausencia del rey Felipe en Barcelona no se hace comprensible ni nadie da explicaciones"

José María Macías es vocal del Consejo General del Poder Judicial y habla en La Brújula sobre la inesperada ausencia del rey Felipe VI en el acto de entrega de despachos en la Escuela Judicial de Barcelona: "La decisión del Gobierno no se hace comprensible ni nadie da explicaciones".

José María Macías ha hablado en La Brújula sobre la no presencia del rey Felipe VI en la entrega de despachos a jueces en Barcelona: "Se nos ha indicado que no podía asistir porque su presencia siempre precisa del refrendo del Gobierno, y el Ejecutivo no lo ha autorizado. Desconozco las razones que han motivo a que esto se produzca".

El vocal del CGPJ insiste en que no se ha facilitado "ninguna información" y asegura que ha escuchado que la ausencia del monarca se debía a cuestiones de seguridad: "Esto nos ha desconcertado, porque cabe pensar que si no se cumplen esos criterios de seguridad, tampoco se cumplirían para un ministro, que va a estar, o para otras autoridades que sí asisten".

Además, Macías ha explicado que el Rey "siempre ha sido una figura importante" y que no van a polemizar más por su ausencia: "Nos interesaba que su Majestad asistiese, pero una vez que no viene, nuestra relación con el Gobierno no pasa por pedir explicaciones, porque entiendo que tampoco nos interesa. Nos interesaba la presencia del Rey, el Gobierno verá lo que hace".

Por último, el vocal del CGPJ ha comentado la tramitación de indultos de los presos del 'procés' por parte del Gobierno y también la entrevista de Carlos Alsina al teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas: "Sentí perplejidad por su entrevista".