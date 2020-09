Julián Redondo: "Mi madre me daba ánimos a mí cuando era ella la que estaba confinada y aislada en una habitación"

El periodista deportivo Julián Redondo ha presentado su nuevo libro 'Crónica de una putada colosal', cuyo título en un principio iba a hacer referencia a una canción de Serrat, pero que finalmente decidió tener valor y ponerle este título "porque define todo lo que nos está pasando", como le dijo Jose Luis Garci, quien ha escrito el prólogo.

A un ritmo de entre 1.000 y 1.500 palabras al día durante los 72 días que duró el confinamiento es lo que tardó Redondo en escribir este libro, aunque en un principio no tenía esta intención. "Mi única intención era el mono de escribir que los periodistas de prensa escrita no dejamos de tener", cuenta el autor, y reconoce que posteriormente colgaba en Facebook estas columnas "exclusivamente para los amigos".

"En esos 72 días he descubierto muchísimo sufrimiento, muchísima humanidad, solidaridad, ánimo y mucha paciencia en la población de este país. He descubierto más valor en la gente que en los políticos, porque el concepto que tengo de ellos es que van en plan 'hooligan': quedan para verse en el Congreso y pegarse con la excusa de defendernos a nosotros", señala el periodista.

En 'Crónica de una putada colosal', Redondo habla de médicos, enfermeras y, sobre todo, de su madre, que está en una residencia y no la vio durante cinco meses. "A medida que el tiempo iba pasando, la figura de mi madre iba adquiriendo más fuerza dentro del libro porque era la representante genuina de la pandemia. Me sirvió fundamentalmente de ejemplo porque me daba ánimos a mí cuando era ella la que estaba no solo confinada, sino aislada en una habitación".