Juanma Moreno: "Podemos usa la provocación como forma de hacer política"

Juanma Moreno ha criticado la actitud de Podemos y ha pedido una "desescalada de la tensión política" en España: "Hay mucha gente que lo está pasando francamente mal y no podemos tirarnos los trastos a la cabeza, no ayudamos. Podemos usa la provocación no solo como estilo político, sino como forma de hacer política. No hay que entrar en esa provocación".

Sobre la investigación al Rey emérito, Juanma Moreno ha pedido "prudencia" por lo que supone la figura del monarca: "Máximo respeto a la Justicia y prudencia. Cuando uno ostenta una alta responsabilidad institucional, lo primero es respetar las instituciones".

Sobre el reparto entre comunidades autónomas, Juanma Moreno ha reconocido que ha habido una "mejoría" en la posición del Gobierno, aunque no está satisfecho: "Ninguno estamos contento, tenemos un problema estructural, del modelo de financiación autonómica. Queremos un modelo equitativo".

Además, el presidente andaluz ha hablado de la vuelta a las aulas, para lo que ha pedido al Gobierno unas "líneas generales" que seguir para evitar que cada comunidad entre una "competición" de decisiones individuales: "Con el ratio que tenemos en Andalucía, creo que se puede mantener la distancia que marca la OMS. Echo de menos el liderazgo del Gobierno, no tendría sentdio comenzar en septiembre y que cada comunidad diga cuándo, dónde y cómo".

La Operación Paso del Estrecho está a la vuelta de la esquina, algo que el presidente de la Junta de Andalucía no ve con claridad: "Se movilizan tres millones de personas y las distancias son imposibles de mantener. Le he pedido al Gobierno que, salvo que tenga todo organizado y controlado y tenga garantías para evitar rebrotes tanto a la ida como a la vuelta, no se permita. Me temo que va a ser muy complicado permitir esa operación".

Por último, también ha pedido que no se dé la espalda al sector taurino y ha hablado de la coalición con Ciudadanos a raíz de la polémica en Madrid: "Aquí la experiencia está siendo positiva. No creo que sea el momento de adelantos electorales con la crisis social y económica de nuestro país, y no creo que Díaz Ayuso esté pensando en eso".