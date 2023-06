Juan Lobato: "Espero que Yolanda Díaz no acepte de ninguna manera que eso se incluya en su programa político"

Juan Lobato, el Secretario General del PSOE de la Comunidad de Madrid, pasa por los micrófonos de Onda Cero para responder a las preguntas de Rafa Latorre.

Tras la investidura de Isabel Díaz Ayuso Lobato no se replantea cambiar ni su estilo ni tono, porque dice que la gente ya sabe cómo es. Pero, que sí que tiene un planteamiento muy claro, hacer una oposición seria en la que fiscalicen la gestión que se hace "y la que se debería de estar haciendo".

En cuanto a la inclusión en el programa de Sumar de un referéndum de autodeterminación en Cataluña, Lobato se ha mostrado contundente: "El futuro de España lo tenemos que decidir entre todos los españoles, no se trata de decidir el futuro de Cataluña".

Además espera el Secretario General de los socialistas madrileños que Yolanda Díazno rectifique o no acepte "de ninguna manera que eso se incluya en su programa político" ya que "no es propuesta que busque unir, sino dividir".