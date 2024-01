José Vicente de los Mozos, presidente de IFEMA: "La F1 tendrá un impacto en Madrid de 450 millones de euros por año"

La Fórmula 1 es uno de los más grandes espectáculos del mundo. El Gran Circo de las cuatro ruedas mueve al año más de 2.500 millones de euros. Un equipo normal de F-1 suele contar con unos 600 empleados. La temporada de este año contará con 24 premios. En 2026 contará con el gran premio de Madrid en un circuito semiurbano, con 20 curvas y casi 5,5 kilómetros, entre IFEMA y Valdebebas. El impacto en la economía de Madrid será multimillonaria y también en la creación de empleo.. Uno de los artífices, uno de los responsables de la llegada de la F1 a Madrid es José Vicente de los Mozos, presidente de IFEMA.

"El anuncio de hoy es la posibilidad de jugar el partido pero hay mucho trabajo por hacer. Un organizador, que la FIA homologue el circuito pero IFEMA Madrid tiene una buena situación. Más del 70% vendrá en transporte público lo que agilizará todo", señala José Vicente.

El GP de Madrid será mucho más que una carrera, y detrás de esa filosofía cree el invitado que está la clave de que hayan concedido el GP a la capital: "Hay más de 10-12 ciudades que quieren optar a tener un Gran Premio. Hace 20 meses presentamos una opción novedosa. Es una experiencia de F1 alrededor de la carrera. Nadie su circuito tiene 220.000 metros cuadrados de pabellones. Nadie tiene la relación de estar cerca del aeropuerto y la ciudad. Es algo diferente que en Europa no se está haciendo".

Y la gran pregunta, el retorno económico: "Cada GP tiene un impacto de 450 millones de euros. Y tenemos 10 años. Para que los inversores lleguen necesitamos estabilidad. El organizador nos va a invertir en el circuito. Y habrá 90 millones de personas conectadas a la televisión". Y vuelve a dejar claro que no habrá financiación pública: "IFEMA no recibe financiación pública directa. Somos la única feria que no paró en la pandemia. La guinda es el GP de F1".

Y después de este éxito se ha especulado con que el siguiente paso pueden ser las motos: "Por ahora es F1. Esperemos a 2026. La visión de IFEMA es generar economía a Madrid. Somos uno de los motores más importantes. Toda actividad que pueda generar empleo y riqueza vamos a ir a por ella".