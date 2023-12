José Manuel Lacasa: "El sistema educativo es muy poco flexible y condena a gran parte del alumnado al fracaso escolar"

El alumnado español ha caído en todas las áreas del Informe PISA y ha logrado los peores resultados de su historia en Matemáticas y Ciencias.

Este informe se encarga de medir la capacidad de los estudiantes de 15 años de 79 países para resolver problemas complejos, tener pensamiento crítico o comunicarse de forma efectiva. La primera vez que España participó fue en el año 2000 y esta ocasión es en la que peores resultados ha obtenido.

José Manuel Lacasa, Director del Instituto F de Investigación Educativa, matiza que "felicitarse porque hayamos bajado poco con el Covid es razonable", pero que "el problema es que hemos caído por otra serie de circunstancias y seguimos sin hacer nada".

"Lo que más sorprende es la absoluta falta de ambición de los políticos con respecto a la educación en España", denuncia el director del Instituto F. En cuanto a la inversión económica considera que no se invierte bien y que en el caso de España no es una respuesta.

Aporta un dato alarmante el investigador y es que la cuarta parte del alumnado llega a los 15 sin saber leer correctamente. "Hay un porcentaje muy grande que no entiende los porcentajes, no van a llegar a la edad adulta sabiendo las cosas esenciales", advierte.

El sistema educativo es muy poco flexible y condena a una gran parte de los alumnos al fracaso escolar

Hace hincapié en el que "el sistema educativo es muy poco flexible y condena a una gran parte de los alumnos al fracaso escolar". Aclara que el problema no reside en las aulas, sino que es un problema del sistema y "de faltaba absoluta de ambición".

Comenta que los factores sociológicos afectan también a la desigualdad entre las comunidades. "Si tú tienes una comunidad con un nivel socio económico bajo, si utilizas un sistema en el que el peso de esos factores es determinante, nunca mejoras", explica. Además, sostiene que "nuestro sistema siempre va a justificarse a sí mismo".

Proclama que "no hay ninguna razón objetiva para que España no pueda obtener más puntuación". "No cuesta dinero, cuesta ponerlo como objetivo político. No hay interés político en mejorar la educación", manifiesta Lacasa.