José Manuel García Margallo: "Cargar las tintas contra el embajador español exclusivamente, es hacer el caldo gordo al Gobierno"

El exministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, considera que la actuación del Gobierno español en todo lo que tiene que ver con la salida de Edmundo González de Venezuela "le ha hecho cómplice de la dictadura de Nicolás Maduro".

El Gobierno de España "entabló conversaciones con Venezuela para resolverle un problema a Maduro, el exilio de Edmundo González, en las condiciones que Maduro quería. El único que ha ganado es el régimen dictatorial de Venezuela".

Margallo señala que "el embajador optó siempre siguiendo instrucciones". "Es probable que el protagonismo de Rodríguez Zapatero haya sido importante en esta decisión y que el embajador, siguiendo instrucciones de ministro, y el ministro del presidente, permitió que ese personaje entrara en la embajada, que es territorio nacional y, por tanto, prohibido para Delcy Rodríguez, los que iban a ejercitar la coacción sobre Edmundo González Urrutia. Y, lo que es peor, el Gobierno se comprometió a aceptar las condiciones que los venezolanos impusieron a González Urrutia para darle asilo en nuestro país".

Además, sostiene que "quien ha ganado es el régimen de Maduro, que se ha desembarazado de un problema que realmente le preguntaba, y eso es lo que no aceptó Países Bajos y sí aceptó España". "Dar asilo a Edmundo González Urrutia era una obligación para cualquier gobierno y, desde luego, para el Gobierno de España".

Respecto a la actuación de Albares, "cuando dijo que el régimen no había negociado, que España no había negociado, y que se había limitado a tramitar un permiso de vuelo, no estaba diciendo la verdad". "Si hay indicios de delito, hay indicios de delito estés dentro o fuera del país. Si no, que se lo pregunten a Puigdemont. Evidentemente ahí, todo lo que dice el Gobierno es simplemente falso, y cargar las tintas contra el embajador español exclusivamente, es hacer el caldo gordo al Gobierno".

Opina sobre Rodríguez Zapatero que "ha tenido mucha parte en esto para facilitarle al Gobierno lo que quería hacer, que era sacar del país a Edmundo González Urrutia y que firmase su renuncia a ejercer como presidente legítimo". "Eso es prestarse al régimen de Maduro, los servicios que considere necesarios y oportunos".

Para hacerlo bien, cree que "no tendrían que haber ocultado la verdad, tendrían que haber explicado en qué condiciones se ha producido esto y no negar una negociación. Sin esa negociación, no es verosímil que se hubiese producido la salida".

"Si queremos una solución, y si no hay una solución esto se va a suponer un enorme sufrimiento por parte del pueblo venezolano, hay que ir al núcleo del tema. El núcleo del tema, hay una carta del 14 de agosto de todos los diplomáticos norteamericanos que tuvieron que ver con la región donde esto se está desarrollando. La palabra clave aquí es petróleo". Añade que "bastaría con que el departamento del tesoro americano rescindiese la licencia para seguir importando petróleo, para que Maduro no tuviese los fondos necesarios para comprar voluntades en las fuerzas de seguridad y en las fuerzas armadas, y el régimen estaría terminado".

Margallo cree que "esto solo terminará cuando Maduro, sobre el que se sostiene Maduro y que sostiene a Maduro, entienda que el coste de permanecer es muy superior al coste de irse".

"Un régimen aislado como Venezuela, y que cada vez lo va a estar más si Maduro continúa en el poder, no podrá renegociar la deuda que tiene con FMI, con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina, y si no renegocia la deuda, la miseria en Venezuela, un país en el que el salario mínimo es de 4 dólares al mes, será impresionante. Seguirá el éxodo, la hambruna, las detenciones, etc."

"Esto es un conflicto que hay que resolver ya, porque día que pasa, es un día que nos acercamos más al abismo".