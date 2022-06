Inés Arrimadas: "El resultado en Andalucía nos obliga a adelantar una renovación profunda o refundación"

Inés Arrimadas pasa por La Brújula tras el mal resultado de Ciudadanos en La Brújula: "Estoy muy triste. En días como este hay que dar la cara, hablar con todo el mundo y saber que hay que seguir luchando. Tenemos que hacer una reflexión política porque esta marca está muy castigada y no somos capaces de seducir y reconectar y que la gente nos vaya a votar en masa. Tengo que agradecer a los 120.000 andaluces que han cogido la papeleta liberal".

"Desde que me metí en política no fue para tener una vida sencilla. Ganamos unas elecciones en Cataluña. Moreno Bonilla es la misma persona que hace tres años sacó el peor resultado del PP. No hay que subirse en los buenos momentos ni hundirse en los malos. En las situaciones difíciles es cuando hay que tirar del carro", subraya Arrimadas.

La líder de la formación naranja se ve reflejada en la situación de otros partidos liberales en Europa como en Alemania que llegó a desaparecer del Parlamento antes de volver con fuerza: "Tenemos un plan que es el que tienen el resto de partidos liberales en Europa. Nos ha costado mucho crear e implantar un partido liberal. Cuando hablas con socios europeos te das cuenta que todos han pasado por momentos duros como este para nosotros. Hay que asumir terribles errores que hemos cometido pero es un espacio político sigue existiendo".

Para llevarlo a cabo tienen que actuar: "El resultado en Andalucía nos obliga a adelantar un plan de renovación profunda o refundación que es lo que han hecho otros liberales europeos antes que nosotros. Me gustaría que fuera refrendado antes de las municipales para que nuestros candidatos puedan competir en igualdad de condiciones".

Hace autocrítica de lo que se hizo mal: "En 2019 cometimos varios errores. No fuimos capaces de tender una mano que demostraba que el que no quería pactar era Pedro Sánchez. Entregamos cuatro comunidades a un partido que había obtenido el peor resultado de su historia. Hemos cometido errores, pero también digo que los hemos pagado muy caros"

Niega tajantemente que estuviera detrás de las mociones de censura: "Jamás hablé con Pedro Sánchez ni organicé ninguna moción de censura. Se lo juro por mi niño que tiene 3 meses y por mi otro niño que tiene 2 años. Yo lo que no fui es lo suficientemente contundente y rápida para reaccionar eso. La prueba es que no hubiéramos hecho eso en Murcia y lo hubiéramos hecho en Madrid".

Y habla de ese proyecto de refundación o renovación profunda de Ciudadanos: "Tiene que ser más parecido a un movimiento social, tiene que hacer un programa con medidas valientes, un mecanismo de comunicación, nuevos equipos y eso lo van a decidir los militantes de la manera más abierta que podamos. Vamos a escuchar a los que quieren que este partido tenga espacio político, no a los que se alegran que Juan Marín no tenga representación en el Congreso".