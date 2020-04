Inés Arrimadas: "Es necesario lograr unidad de todos para acordar las medidas para salir de esta crisis"

Durante la entrevista con Juan Ramón Lucas, recuerda que "antes de que dijera nada de esto, le mandé una carta a Sánchez precisamente hablándole de esto", por lo que cree que es "bueno que haya unidad para salir de esta crisis y que así Sánchez pueda ir a Europa a negociar más reforzado". Eso sí cree que "el Gobierno tendrá las herramientas para impulsarlo".

Inés Arrimadas cuenta que exigirá al Gobierno "sensatez en la medidas, planificación a medio y largo plazo y que podamos salir de esta situación garantizando la protección de las personas". Además, cuenta que "en esta decreto ley que hemos aprobado hemos hecho exigencias al Gobierno, hay muchas cosas que no nos han gustado pero hemos preferido dar seguridad seguridad ante una situación como la actual ", una muestra a su juicio del "papel útil de Ciudadanos".

De los Pactos de Moncloa cree que "hay al menos que intentarlo y en la sociedad española hay unas ganas muy grandes de llegar a acuerdos trasversales pero también el Gobierno debe saber que tiene que corregir algunas cosas". Reconoce que "no sé si saldrá porque ingenuos no somos... pero hay que trabajar por ello y evitar que se vuelva a dar la situación de que un domingo por la noche el Gobierno no haya publicado un decreto de medidas que van a afectar a miles de personas".

Por eso, cree que "Sánchez debe decidir si quiere aprovechar esta crisis para seguir de lado de Podemos o tender la mano de una forma más trasversal". Y dice que "estos pactos no son para acordar un régimen, son para llegar al pacto poscoronavirus".

De la posibilidad de ir a nuevas elecciones, señala "con seguridad, que no es lo que necesitan los españoles", pero sí que cree que "hay que pensar ya cómo vamos a salir de esta situación de emergencia".

Su embarazo cuenta que "estoy muy bien, me toca en el mes de mayo y cimpli

