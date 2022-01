Igea se niega a gobernar con PP y Vox y deja abierta la puerta al Psoe de Tudanca

LEER MÁS El Gobierno plantea que las víctimas de accidentes de tráfico tributen por las indemnizaciones

La Junta Electoral de Castilla y León ha dejado fuera a Vox y Podemos del debate electoral. Así lo explica el candidato de Ciudadanos, Francisco Igea: "No había otra posibilidad porque la norma marca que al debate van los que tienen grupo parlamentario propio. Eso no impide que haya más debate. Hoy mismo hemos planteado un debate con todos los partidos que tienen representación parlamentaria"

Deja claro que no va a apoyar a se ex socio de Gobierno, el popular Mañueco: "Nunca votaré a Mañueco en ninguna circunstancia. Yo no soy un prestamista de votos. Este partido está para hacer acción de gobierno con el que nos permita tener mayor acción de Gobierno"

Y así lo explica: "El que ha dinamitado el gobierno es el PP con esta convocatoria. No querrá que le dé la llave de mi casa al atracador. Esto no lo entendería nadie"

Tiene claro que su objetivo es el de gobernar: "La lógica política dice que un partido tiene que llevar su programa lo más lejos posible. No hago política desde el rencor. El que ha puesto todo en riesgo por su capricho tendrá que tener un castigo, a mí no me da igual a deshonestidad y la mentira. Un tipo así no merece ser presidente. Mi objetivo es gobernar. No es tener uno, tres, ni cinco ni más cargos sino llevar nuestro programa lo más lejos".

En cuanto al asunto de la semana, el del ministro Garzón: "Las declaraciones de Garzón son una estupidez. No se puede hablar de un producto español en el extranjero mal. Debería ser cesado, es de manual. Dicho esto, igual vemos a Mañueco y Casado rodeados de vacas hasta las elecciones cuando la única vaca que habían visto es una hamburguesa"

"No me presento a vicepresidente, me presento a presidente. Si se da el caso, quién quiera entrar a gobernar con nosotros tendrá que presentarnos unas condiciones", vuelve a aclarar.

Y al igual que ha cerrado la puerta al PP lo hace con Vox: "¿Usted cree que nos va a votar Vox? Y si mi abuela tuviera ruedas sería una bicicleta. Nunca jamás apoyaré un gobierno de Vox. Veremos programa con aquellos que quieran gobernar con nosotros. No venimos a prestar los votos a nadie".