Igea, sobre las Cortes de Castilla y León: "El clima es irrespirable. Parece Torrente 6, es delirante"

El ex vicepresidente del Gobierno de Castilla y León y actualmente único procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, pas por La Brújula y resume la escena con su sucesor e el Gobierno regional, Juan García-Gallardo de Vox que le llamó imbécil en la cámara: "Es muy delirante. Estábamos en una intervención sobre la transparencia. Hicimos una broma sobre la aparición en Masterchef del señor Gallardo. Me llamó imbécil y paré. No solo no lo retiró sino que se vino arriba y me dijo que era un delincuente. La cosa ha ido a más. El portavoz del grupo parlamentario tuitea una foto mía de un proceso judicial que salí absuelto y el presidente de las Cortes lo retuitea. Es inaudito".

Lamenta la falta de actuación del presidente de las Cortes, Carlos Pollán, también de Vox que no reprendió ante el insulto: "No tiene las características que debe tener un presidente de las Cortes".

"El clima se está poniendo irrespirable. El presidente de la Junta llamó pijo de ciudad al portavoz de Podemos, a mí me mandó a llorar a Twitter. Esto más bien parece Torrente 6, es delirante", señala Igea.

"Lo que espero es que este país escarmiente en nuestra cabeza. Lo que pasa aquí no quiero verlo en el conjunto de la nación. No hay nada eterno", finaliza.