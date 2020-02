Ángel García Blanco, de ASAJA Extremadura: "El único campo que conoce Iglesias es el del Numancia y el de Galapagar"

Ángel García Blanca ha cargado contra Pablo Iglesias a raíz de las protestas del sector agrario y su 'no reunión' en el ministerio de Trabajo. "Iglesias me vetó la entrada en Trabajo porque no quería escuchar la influencia del salario mínimo en los costes de producción. No sé si la palabra caradura es suficiente para este señor. Cómo vamos a apretar si ellos gobiernan. El único campo que conoce Iglesias es de Los Pajaritos y el de Galapagar".

El presidente de ASAJA Extremadura ha insistido en que las organizaciones agrarias ya han puesto "soluciones" y que los dirigentes no conocen el ámbito del campo: "Como no saben de esto, es difícil que aporten soluciones; lo de Iglesias es vergonzoso, se está mofando y se está riendo de nosotros. Primero que estudie y aprenda y luego que resuelva".

Seguro que te interesa...

Pablo Iglesias anima a las organizaciones agrarias a "seguir apretando": "Lleváis razón"

Los agricultores extremeños cortan carreteras en señal de protesta