Garamendi lamenta la postura del Gobierno con Ferrovial: "Van a espantar a los inversores. Se han pasado"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, deja claro que en su opinión Ferrovial ha hecho mucho por España y desea que haya muchas más empresas así: "Independientemente de que su sede esté en Países Bajos, la familia Del Pino ha mostrado su compromiso con España. Hay 20.000 trabajadores de Ferrovial, cuidémoslos porque necesitamos mucha más gente como ellos para que haya más empleo y no les ataquemos no vaya a ser que decidan que no merezca la pena estar aquí. Lo que ha pasado no se entiende".

"Hay algo que no se ha explicado. Una empresa española puede ir a la bolsa de Nueva York pero con unos trámites muy caros. Es a través de un intermediario que es un banco. Ferrovial por activa y por pasiva lo ha explicado", añade.

Cree que la actuación del Gobierno es muy desmedida y puede tener consecuencias muy negativas para el futuro económico de España: "La intervención del presidente de los inversores extranjeros que habla de las medidas del Gobierno que ha calificado al borde de la ilegalidad, me ha parecido brutal. Yo en el espacio que me muevo hablo bien de mi país. Ahora no es el Gobierno, es que es un ministro tras otro que amenaza. Van a espantar a los inversores. Se han pasado".

Y en toda esta situación ve que se han traspasado una serie de barreras que no se debería haber cruzado: "Oímos muchas palabras inaceptables. Se está jugando a un intervencionismo total que se pone a las empresas como uno de los grandes males. Y algo peligrosísimo. Se está atacando a las personas. Que se acuse directamente a empresarios porque toman decisiones es gravísimo y hay que denunciarlo". Señala que hay que condenar de forma tajante el ataque que ha sufrido Rafael del Pino y otros empresarios como Juan Roig, Amancio Ortega o él mismo por el tema de su sueldo.

Se muestra totalmente contrario a la propuesta del Gobierno de crear un observatorio de márgenes empresariales para vigilar si las empresas aumentan sus beneficios: "A las empresas hay que darles certidumbre para que se sientan a gusto en el desarrollo de sus actividades. La palabra confianza es necesaria. Y ahora me entero por la prensa de este observatorio. Es intervencionismo en vena y esto se paga".