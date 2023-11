Florencio Domínguez: "Más del 40% de los crímenes de ETA no tienen una condena judicial"

El libro 'Sin Justicia' es un servicio como describe el director del programa, que han hecho los autores a la democracia, han levantado acta. Recopila los 376 asesinatos de ETA que nunca han sido condenados por la Justicia porque no se ha podido esclarecer su autor material, porque han sido amnistiados o por falta de pruebas. Obra de Florencio Domínguez, director del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, y de María Jiménez Ramos.

En la obra se refleja que más del 40% de los asesinatos de ETA no tienen una condena judicial y que aproximadamente en 132 casos "no se conoce al autor del crimen y no se puede dirigir la acción penal contra nadie".

Florencio Domínguez explica que la intensidad del terrorismo de ETA durante los años de plomo, "en buena medida" se debía a que era una banda terrorista que llevaba la iniciativa y tenía que estar a la defensiva, donde una parte de la sociedad estaba intimidad porque no había colaboración con las fuerzas de seguridad y con otra parte de la sociedad vasca que apoyaba a la banda. "En esas circunstancias investigar era muy difícil", añade el autor.

Está seguro el director del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo que actores políticos de Bildu podrían ayudar al esclarecimiento de algunos asesinatos, así como muchos miembros de ETA que aún siguen cumpliendo condena.