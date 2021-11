Eduardo Morán, Presidente de la Diputación de León: "Esta situación de pandemia nos ha enseñado que se puede vivir en los pueblos dignamente"

Eduardo Morán lleva en la presidencia de la Diputación dos años, que prácticamente coinciden con la pandemia. "No ha sido el mejor momento para llegar al gobierno de la diputación provincial pero hemos intentado en la medida de lo posible salvar la situación, atendiendo a esta situación especial que ha provocado la pandemia, algo tan novedoso y tan difícil para todo el mundo" asegura.

Su preocupación fundamental como presidente en este momento

"Me preocupa la situación sanitaria en la provincia. Hay algunos repuntes y por lo tanto eso es un problema para nosotros. Además atendemos cuatro centros asistenciales, una residencia de mayores y hemos tenido dos positivos en el día de ayer, por lo tanto es algo que me preocupa. Pero sobre todo me preocupa también la situación que tiene la provincia, una provincia que ha sufrido como pocas lo que es la despoblación y estamos intentando en la medida de lo posible poner los medios para que no perdamos más población en el mundo rural y si es posible que retorne" asegura Eduardo Morán.

Esta situación de pandemia nos ha enseñado que se puede vivir en los pueblos dignamente

Cree que esta situación de pandemia nos ha enseñado que se puede vivir en los pueblos dignamente pero tenemos que hacer un esfuerzo todas las administraciones públicas para dotarle al mundo rural de los mejores servicios. "Siempre digo que debemos tener en el mundo rural los mismos servicios que tienen lo que viven en las grandes ciudades. Ese es el reto en estos momentos" afirma.

Castilla y León está en esa España que reivindica algo más

"En este país las políticas siempre han sido orientadas a lo urbano y a las zonas de periferia de la península, Y por lo tanto ahí tiene que haber unas políticas que permitan revertir esa situación. Si hemos tenido unas políticas que durante muchos años han provocado que la gente abandone el mundo rural para ir a grandes ciudades y también por lo tanto las empresas, es muy difícil competir. Porque ciudades como Madrid, que se han superpoblado y que ahora tienen cantidades ingentes de empresas, se pueden permitir el lujo de bajar los impuestos y entonces provocan una competencia desleal con aquellos que tenemos pocas posibilidades. Así que tiene que haber una fiscalidad favorable para el mundo rural para que pueda revertir esta situación. Si no es prácticamente imposible a pesar de que lo intentamos todos los días desde las administraciones locales" nos cuenta el presidente de la Diputación de León.

En este país las políticas siempre han sido orientadas a lo urbano

Financiación autonómica

"Entiendo que pueda haber un déficit en la financiación autonómica, pero el déficit de financiación en este país es ya casi una lacra también con las administraciones locales, con los que estamos más cercanos a los ciudadanos y de los que casi nunca se habla. Pero esa es una deuda que tienen todos los Gobiernos de este país con las administraciones locales y de una vez por todas necesitamos que nos ayuden en esa financiación" asegura Morán.