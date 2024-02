Dos afectadas por el incendio en Valencia: "Inconscientemente no creemos lo que ha pasado, por eso no sabemos cómo reaccionar"

Rafa Latorre habla en 'La brújula' con dos de las afectadas por el incendio de Valencia. Una mujer chilena, Carla, que llevaba cinco días en España y una chica peruana, Yanela, que reside aquí desde hace tres años.

Carla relata que comenzó a sentir un olor a quemado, extraño y que avisó a su novio. Al ver en la terraza el humo y el fuego vivo, salió de la ducha con la toalla y descalza y abandonaron el edificio.

Ambas confiesan que han dejado "todo atrás", la documentación los pasaportes, que no tienen nada y que están con ropa donada.

"Inconscientemente no creemos lo que ha pasado, por eso no sabemos cómo reaccionar". "El primer día nos lo tomamos con calma porque no nos afectó mucho, pero al día siguiente se ve la realidad de lo que ha pasado", admiten.