El director de ATL cree que no hay motivo de alarma tras la entrada de STC en el accionariado de Telefónica

Saudi Telecom Company (STC) se ha convertido en la principal accionista de Telefónica tras anunciar la adquisición del 9,9% de la compañía española por un valor de 2.100 millones de euros. El presidente de STC considera que es una "importante inversión a largo plazo" alineada con "la estrategia de crecimiento" de STC.

Esta noticia ha provocado reacciones entre distintos miembros del gobierno en funciones. El ministro de Industria, Héctor Gómez, ha asegurado que se están analizando "el alcance y las características de esta operación". Por su parte, la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha afirmado que el Gobierno está estudiando "todos los factores relevantes con el objetico de proteger los sectores estratégicos del país".

Hablamos con Ignacio Cantos director de ATL Capital, entidad de Banca Privada independiente, para conocer las claves de esta operación y la estrategia que se esconde detrás.

Cantos cree que STC muestra intenciones claras de inversiónfinanciera y que no se debería dudar de ese carácter amistoso que han presentado, ya que seguramente estén buscando "precios baratos de telecos para sacar un beneficio".

Explica, además que Telefónica lleva teniendo contactos con esta compañía desde febrero y que STC ha comprado el 9,9% de Telefónica. No considera que de momento el Gobierno debiera frenar la operación y que él trataría "de no politizar demasiado". "Ya si se pasan del 10% les decimos que no", concluye el director de ATL Capital.