Díaz Ayuso: "Barajas fue la puerta de entrada del virus; queremos controlarlo bien"

Durante la entrevista con David del Cura, asegura que "ahora en Madrid estamos en un debate de seguridad y economía. Trabajamos por el empleo pero también para proteger al vulnerable"

Ayuso lanza un mensaje al Gobierno de que "tenemos que tener en el aeropuerto una estrategia de protección a todos los ciudadanos de Madrid. Barajas es aeropuerto que sirve de entrada a América para muchas personas y hay que saber controlarlo. Al Gobierno le hemos transmitido nuestra preocupación y nos han dicho que está todo controlado pero la realidad es que tenemos la impresión de que no es así. En la Comunidad de Madrid nos queremos implicar para que Madrid no vuelva a sufrir lo mismo. A lo mejor no es mi competencia pero entre todos tenemos que hacer lo posible para evitar que se produzca esta situación".

Sobre conversaciones entre partidos de la oposición para una posible moción de censura o convocatoria de elecciones dice que"en semanas anteriores sí que me lo dijeron o me llegó... Pero cuando todo está enrarecido es verdad que hay un teléfono escacharrado que todo lo distorsiona". Reconoce que "hemos planteado diferentes escenarios por todo lo que ha hecho el PSOE" pero a la hora de plantearnos adelantar elecciones dice que "habría que pactar con Ciudadanos y ya estamos así, por lo que no tendría sentido".

En lo que a las residencias de ancianos se refiere, recuerda que "lo que hemos vivido en Madrid es como una guerra, en la que "hasta hemos tenido que poner cadáveres en pistas de patinaje". Por eso, sostiene que "cuando el virus entró en las residencias, no sólo de Madrid, sino de toda España, ya era tarde e hizo un gran destrozo". De ahí, que señale que "gente que en la que aparecían los síntomas por la mañana, morían por la tarde".

También, insiste en la defensa de la gestión de su Gobierno y, especialmente, en que "hemos sido muy transparentes con las cifras". No obstante, avisa que "la pandemia no ha acabado y hay que seguir trabajando poco a poco para que no se dé en Madrid lo que hemos visto en otras regiones".

También puede interesarte:

Ayuso afirmó que las mascarillas de Madrid eran las "mejores" para estos casos y un análisis certifica que son de baja calidad

¿Cómo se miden los positivos en Madrid? Las cifras que oculta el gobierno de Ayuso