Cuca Gamarra: "Lo que está en marcha es lo que Sánchez tiene cerrado con los independentistas"

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados opina en La Brújula sobre la justificación de Sánchez sobre lo que se ha votado hoy en el Pleno del Congreso de los Diputados: la ley que suprime el delito de sedición, la reforma de la malversación y la modificación de la elección de los dos magistrados del Tribunal Constitucional.

Cree que Sánchez se ha mimetizado con los independentistas

Gamarra dice que le parece "gravísimo" que el presidente del Gobierno vierta acusaciones grave contra el PP, al que acusa de ser parte de una trama político-judicial que estaría tratando de atropellar la democracia.

"Creo que Sánchez se ha mimetizado tanto con los independentistas que pronto le vamos a escuchar que estábamos reprimiendo a aquellos que atentaron contra el orden constitucional", asegura Gamarra. Además, dice que "creo que el problema en este país se llama Pedro Sánchez, desde hace mucho tiempo".

Sobre si cree que el Gobierno se dirige a aceptar una consulta de independencia en Cataluña, Cuca Gamarra afirma que "Pedro Sánchez nunca dice la verdad y sus propios hechos han certificado que hace lo contrario, pero eso coincide con la hoja de ruta del independentismo".

"Es sonrojante que Sánchez hable hoy de defender la Constitución cuando lo que ha hecho es despenalizar, a través del Código Penal, de la defensa de la Constitución", cree la portavoz del PP.

"El referéndum pactado llegará si está en la hoja de ruta de los independentistas"

Por otro lado, Cuca Gamarra asegura que si Sánchez está hablando de que no habrá un referéndum pactado, lo que está buscando es cómo lo va a llamar, ya que si la hoja de ruta de los independentistas dice que hay que llegar a ese punto, llegará.

"Me parece una cobardía que Sánchez haga las cosas como las está haciendo", critica Gamarra.

Gamarra explica que "pisotear los derechos de la oposición está de moda" y dice que lo que pedían en su recurso no es que no se celebrara el Pleno ni que no se reformen dos leyes orgánicas, si no que no se hagan por el trámite que Sánchez lo está haciendo.