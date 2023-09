Cristina Dexeus, Presidenta de la Asociación de Fiscales: "El Fiscal General no es un ministro del Gobierno"

La Asociación de Fiscales ha publicado hoy un comunicado criticando el silencio del Fiscal General del Estado ante la petición de amnistía de Puigdemont. Álvaro García Ortiz no ha hecho referencia alguna a esta cuestión en su discurso con motivo de la apertura del año judicial.

Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, traslada que no están de acuerdo con las palabras de García Ortiz y considera que se le debería dar una explicación a la ciudadanía "sobre la realidad del Ministerio Público en España". Aclara que este ministerio es parte del poder judicial, aunque tiene su autonomía funcional, pero que nunca forma parte del poder ejecutivo "ni mucho menos está supeditado al presidente del Gobierno". "El Fiscal General del Estado no es un ministro del Gobierno", añade Dexeus.

Comenta la presidenta de la asociación que este comunicado es una "llamada de atención" al Fiscal General para que ponga de manifiesto su autoridad "dejando claro que no depende del Gobierno y que el Gobierno no puede hacer cualquier cosa para obtener su investidura".

Dexeus asegura que la amnistía no está amparada en la Constitución, ya que esta se diseñada como un estado democrático de derecho. Añade que lo que sí que hace es permitir el indulto particular, que es la minoración de las consecuencias del delito ya sentenciado, pero no sus huellas. Prohíbe también los indultos generales, "si prohíbe lo menos, prohíbe lo más". Explica Dexeus que "lo más" sería la amnistía, ese "borrón y cuenta nueva, el olvido, la desaparición del delito y todas sus consecuencias".