¿Están relacionados los 'shocks' en niños con el coronavirus?

"Estos cuadros de 'shock' no son nuevos, todos los años tenemos casos", comenta Cristina Calvo en La Brújula. La experta de la Asociación Española de pediatría aclara que estos casos pueden estar relacionados con numerosas infecciones y que no son nada frecuentes: "Como estamos en esta alerta, algunos han dado positivo y otros negativo en coronavirus. Esta alerta se ha difundido fundamentalmente para que los pediatras estén alerta y se pueda tratar".

Así, los síntomas son fiebre, vómitos o manchas en la piel. "Cuando el niño está malo, debe acudir al médico y no hay que demorar la asistencia", comenta Cristina, que añade un mensaje tranquilizador sobre dichos casos.

"Me gustaría tranquilizar, estos casos son raros. No hay que pensar, lo normal es que tengan cuadros sin importancia. Hay que acudir al médico. No tenemos evidencias de si se relaciona o no con el coronavirus"., ha advertido Cristina Calvo.

