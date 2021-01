¿Cómo es el proceso de vacunación al 100% que se está llevando a cabo en Asturias?

Durante la entrevista en Onda Cero, Barbón explica en qué consiste el dato de que Asturias vacuna al 100%, que comenta que " el lunes recibimos una remesa que planificamos del martes al lunes siguiente.... Esa remesa tendría que estar ya utilizada el próximo lunes al 100%".

Además señala que para el proceso de vacunación, "se constituyeron 50 equipos, con un papel fundamental de las enfermeras y enfermeros". Comenta que en Asturias hay un equipo de 148 personas trabajando en el proceso de vacunación. Destaca que "en día festivo hemos trabajado y hemos puesto vacunas"

Barbón comenta que "se ha finalizado esta primera fase que principalmente nos hemos centrado en las residencias, salvo las que han tenido casos. También dice que "ayer y hoy hemos vacunado a sanitarios".

Su propósito es vacunar a más del 65% de los asturianos y aunque "queremos ser prudentes el objetivo es llegar a la inmunidad de los rebaños".

Preguntado por qué no se vacunan los políticos dice que "cuando me toque iré de cabeza a vacunarme y he intentado que mis padres también lo hagan".

Del coronavirus, asegura que "hay que ser sinceros y ser muy conscientes de que hay muchas cosas de este virus que no conocemos". Sí que destaca cómo consiguió Asturias retrasar la segunda ola, en la que tuvimos el pico más alto en Noviembre

De lo sucedido en el Capitolio comenta que "sentí un bochorno absoluto porque siempre he admirado muchísimo a Estados Unidos y la forma ejemplar con la que siempre han hecho las transiciones presidenciales". No entiende que "en uno de los edificios más seguros del mundo haya pasado eso" y lo compara con lo sucedido el 23-F, cuya imagen le costó mucho a España levantar