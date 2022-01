¿Cómo ha afectado a la reputación de Garzón sus declaraciones sobre la ganadería?

Ricardo Gómez Díez, profesor experto en reputación, nos explica la importancia de la reputación en un político y cómo puede verse afectada por un episodio como el de Alberto Garzón: "La reputación de un político depende de dos factores. Su personalidad y su competencia o capacidad. Evidentemente el daño en la reputación de España en el mundo alimentario pone en duda la capacidad de competencia del ministro. Teóricamente debería hablar con conocimiento de causa y defendiendo los intereses de un país. Ha hecho esas declaraciones en el séptimo país al que más carne exportamos".

Señala que el problema de las declaraciones de Garzón es que afectan a la reputación de España y no solo a la suya: "Atacar o poner en tela de juicio la calidad del cuarto sector más importante de España es dañar las posibilidades de crecer en exportaciones. Claramente hay un daño reiterado ¿El objetivo es prevenir a los españoles sobre un consumo exagerado de carne? Pues igual el The Guardian no es el medio más adecuado, ya que no creo que lo lean muchos españoles"

"La reputación es el juicio que tienen los demás sobre nosotros. Si un político vive de algo es de su reputación. Pero eso incluye las expectativas. Lo que espera el ciudadano de ti. Para un político tener mala reputación es muy negativo", comenta sobre la importancia de la misma.