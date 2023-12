César Antonio Molina, exministro de Zapatero: "La Constitución está amenazada y con ella, estamos amenazados todos"

¿Estamos a las puertas de un apocalipsis digital? ¿Perderá sentido o será sustituida o abolida definitivamente nuestra herencia espiritual acumulada a lo largo de milenios? César Antonio Molina cree que la Inteligencia Artificial puede provocar un "genocidio existencial".

En su libro '¿Qué hacemos con los humanos?', el escritor y exministro de Cultura trata uno de los grandes asuntos del momento: el peligro de la Inteligencia Artificial para la supervivencia del humanismo.

El escritor considera que la IA "afecta a la existencia del ser humano, a su vida y a los principios por los que se ha regido a lo largo de los siglos y que, actualmente, existe un totalitarismo de las multinacionales tecnológicas que tienen un presupuesto mayor que muchos estados": "Nos amenazan con los aparatos que manejamos porque dependen de ellos".

Molina asegura que el ser humano está siendo utilizado como "materia prima" y "no les hemos dado permiso para ello".

"Nos están arrinconando. El capitalismo humanístico ya no existe, ahora estamos en el capitalismo tecnológico", asevera. Para el escritor, el gran problema es que las personas no tenemos ni voz ni voto en lo que está sucediendo. "No podemos opinar porque esta tecnología utiliza una ingeniería que solo alcanzan unos pocos".

El ex político cree que nos abocamos hacia "un genocidio existencial" ya que, por primera vez, "la ciencia ficción va por detrás de la ciencia".

En el terreno político, y con motivo del aniversario de la Constitución, César Antonio Molina da su opinión sobre el estado de salud de la Carta Magna.

Para el exministro de Cultura de la etapa de Zapatero, "la Constitución está amenazada y con ella, estamos amenazados todos". "Se está celebrando la Constitución con gente que está contra ella e incluso contra la propia democracia y el colmo es lo de tener que buscar a un "sheriff"", critica el expolítico.