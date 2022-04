CEOE lamenta que solo ha llegado 1 de cada 4 euros de los fondos de la Unión Europea a las empresas

La patronal CEOE ha pedido que se dé un impulso a la ejecución de los fondos de recuperación de la Unión Europea, a través de incentivos fiscales y de convocatorias más adaptadas a las necesidades actuales de las empresas, teniendo en cuenta que solo un 27 % ha llegado a las compañías.

Luis Socías, Jefe de la Oficina de Proyectos Europeos de CEOE, lamenta la gestión de los fondos: "No vamos acelerados en la llegada de fondos a las empresas. Sólo si el dinero llega al tejido empresarial se puede movilizar la economía. Solo 1 de cada 4 euros de Bruselas ha llegado".

Señala que hay cierta opacidad de los datos por parte del Gobierno: "No vamos tan acelerados como el Gobierno dice porque no da datos reales. Necesitamos saber de lo que el Gobierno entiende como ejecutado cuantos euros han llegado al tejido productivo". Por todo ello llega a la conclusión de que "no parece razonable decir que somos los que vamos más adelantados".

El informe hace un seguimiento del "Plan España Puede" y muestra que "sólo se han ejecutado fondos por valor de 805 millones de euros de los casi 3.000 millones que el Estado gestiona de manera directa", un dato que se traduce en que solo ha llegado al tejido productivo un 27 % del total recibido desde Bruselas, es decir, uno de cada cuatro euros.