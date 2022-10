Carla Antonelli, explica su baja del PSOE: "Por encima de los derechos del colectivo al que pertenezco, no existe ideología política"

La exdiputada socialista de la Asamblea de Madrid y primera parlamentaria trans de España, Carla Antonelli, ha solicitado darse de baja del PSOE por su "profunda decepción y vacío con el proceder" de la ley trans, tras haberse retrasado su tramitación en el Congreso, y espera que su partido "recapacite".

"Evidentemente, es algo doloroso que me provoca un vacío inmenso después de 5 años militando en el PSOE. Hace 2 años y medio no me faltaron ganas cuando se inició todo esto", señala y explica que el motivo del cambio es la disputa política: "Es un compromiso que viene en el programa, lo dijo el presidente en el discurso de investidura y se votó en el XL Congreso. Además, en el 2017 registramos una reforma en el Congreso con el mismo texto, un texto que copió el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Amplía derechos a quién no los tiene y no resta derechos a nadie"

"La pregunta es por qué en 2019 era bueno y ahora borra a las mujeres dos años después. Conozco a Carmen Calvo desde hace mucho. Que alguien me dé una sola declaración suya de esto del 2019 para abajo. Solo se produce cuando no lleva el Ministerio, es una cuestión de guerra de espacio político. Hay miles de personas a las que nos han zarandeado de un lado a otro", añade.

Y deja claro el motivo por el que renuncia: "Por encima de los derechos fundamentales al colectivo al que pertenezco no existe ideología política que valga. Medias verdades las justas. El PSOE siempre ha defendido el derecho a la autodeterminación y quién diga lo contrario miente".