Arrimadas: "Sánchez ha querido coger voluntariamente el camino de Bildu y Esquerra"

¿De verdad pensaba Inés Arrimadas que había espacio para el acuerdo con el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez? ¿Qué ha cambiado para que finalmente no se apoyen los presupuestos? "El Gobierno ha decidido optar la vía radical de Bildu y Esquerra", asegura Arrimadas, que añade, su partido "ha conseguido que no se suba el IVA a la Sanidad y a la Educación privada, que es la academia de inglés de barrio o la ortodoncia de nuestros hijos, por ejemplo; también que no se suba el IRPF o el impuesto de sociedades, además de la tarjeta sanitaria única". "Los presupuestos en lo económico se quedan muy lejos de lo que necesita España y además no se han revertido las concesiones a los separatistas", argumenta.

"Yo buscaba que hubiera dos caminos, uno moderado que hubiera sido bueno para España, y si no, que toda España viera que Sánchez se iba con Bildu y Esquerra porque quiere", apunta Arrimadas. "Todas las declaraciones de expresidentes o miembros del partido socialista han dicho que prefieren la vía de Ciudadanos", explica. Asegura, ella no ha optado por la "comodidad de PP y Vox" que en su opinión, darían una excusa moral al presidente.

Arrimadas asevera que Ciudadanos seguirá teniendo la mano tendida como partido a "nivel autonómico" y asume que es consciente de que la situación que vive el país es muy difícil. "Nuestra mano tendida siempre ha sido muy exigente, pero no se han cumplido muchas cosas... ", explica Arrimadas que considera que ha hecho su trabajo. "Otros partidos de la oposición han tenido vacaciones pagadas: PP y Vox que no han conseguido nada; Vox ni siquiera ha presentado enmiendas", critica la líder del partido naranja.

La enmienda de Esquerra

"En Cataluña es dónde más impuestos se bajan y la propuesta de Esquerra no es que se acaben los chiringuitos allí sino que se suba el impuesto a los madrileños", dice Arrimadas sobre la medida de armonización fiscal defendida por Gabriel Rufián.