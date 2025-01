El antiguo embajador de Israel en España, sobre la tregua: "Trump habla un lenguaje que Netanyahu entiende"

El ministro de Exteriores de Israel, Guideon Saar, aseguró este martes durante su visita a Italia que el posible pacto de alto el fuego con Hamás en Gaza, que podría estar cerca de alcanzarse, se aplicaría en pasos graduales, y precisó que Estados Unidos espera que se llegue a él antes del 20 de enero.

"Este no es un acuerdo parcial. Es un acuerdo gradual", explicó Saar en un reunión en Roma con 'influencers' y personas que abogan a favor de Israel en diplomacia pública, concretó el Ministerio de Exteriores israelí en una nota.

Victor Harel fue embajador de Israel en España. En los micrófonos de La Brújula explica que "que haya una fecha para la llegada Trump y haya estado en Israel su representante ha jugado un papel muy importante. Trump habla en un lenguaje que Netanyahu entiende. Tiene un efecto muy fuerte sobre todo, aunque todavía no se ha firmado el acuerdo lamentablemente".

"No es un acuerdo fácil. No sabemos cuantos secuestrados regresarán y cuáles están con vida o no. Es un acuerdo parcial. Dentro de 16 días comenzarán las negociaciones para un acuerdo final. Algo que Netanyahu no desea, si regresan los secuestrados habrá una crisis de Gobierno que puede terminar con Netanyahu. Para él es más importante su Gobierno que la vuelta de los secuestrados", añade.

Critica que "Hamás nunca ha permitido a Cruz Roja entrar a ver a los secuestrados ni que les den medicamentos. Hay vídeos tremendos que son parte de esta guerra psicológica".

"Lo más importante de la lista es que regresen las mujeres que aún quedan allá. Luego las personas de mayor edad y después los enfermos. 460 días de rehenes es imposible saber cómo están", finaliza.