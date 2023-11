El alcalde de León confiesa que él no hubiera votado a favor de la amnistía y que por eso no le hicieron diputado nacional

José Antonio Díez Díaz, alcalde de León, agradece a la ciudadanía que hayan querido seguir apostando por su proyecto y que hayan sabido "discernir lo que es blanco de lo que es negro". "Un alcalde es un alcalde no un ministro o un presidente del Gobierno", matiza Díez.

Confiesa que no estuvo lejos de no presentar por el PSOE, ya que se realizó "una campaña muy stalinista" contra él para que no fuera Secretario General de la agrupación de León. "La militancia es más sabia que aquellos que se creen que la dirigen y manejan", espeta. Ironiza con que le ha ganado dos primarias a Sánchez y "todas las que se pongan por delante".

Opina que Óscar Puente fue un magnífico y gran alcalde de Valladolid y asegura que la ciudad le echará de menos. Pero, que eso no "quita" que no sea un conocedor de "primera mano" de cuáles son las necesidades de esta comunidad autónoma. Le achaca que "todavía no se ha enterado de que es ministro de todos los españoles". Apunta que Puente ya sabía que iba ser ministro desde verano.

En cuanto al referéndum, opina que "el tema del independentismo es blaba" y que no puede haberlo porque para ello habría que modificar la Constitución y que él sólo ha visto "un artículo para impedirlo, pero no para provocarlo".

No sería la primera vez que Pedro Sánchez engaña a los independentistas

"Tampoco es el principal problema del país la amnistía, otra cosa es que distintos focos y fuentes quieren centrase en la amnistía porque mientras hablemos de ella no hablamos de otras cosas", manifiesta. Aunque también apunta que "no sería la primera vez que Pedro Sánchez engaña a los independentistas".

Lo que de verdad le preocupa a él admite que son las concesiones de la amnistía y no la amnistía. "No habría votado esta ley de amnistía y por eso no me hicieron diputado nacional", reconoce el alcalde de León. Aunque, matiza que a él tampoco le preguntaron por ella. "A mí me preguntaron si quería un Gobierno progresista", aclara.