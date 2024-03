El alcalde de Córdoba considera que el Gobierno está tomando decisiones "de muy dudosa constitucionalidad"

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, pasa por los micrófonos de 'La brújula' de la Sala Orive y responde a las preguntas de Rafa Latorre.

Bellido reconoce que a la ciudad le costó "mucho salir de la crisis que hubo en el turismo internacional" tras la pandemia, pero que se están recuperando. Considera que la tasa turística "es un debate que tiene que ver con la sostenibilidad". Apunta que los cordobeses no lo ven "como un problema actual", pero que sí que consideran que tienen que trabajar para que el turismo "no impida que la ciudad siga siendo habitable" . Por ello, sostiene que es una reflexión que hay que hacer, que "no se trata de disuadir ni de ir en contra del sector turístico, sino de reinvertir en el cuidado de la zona y en la sostenibilidad del sector".

En cuanto al panorama político andaluz cree el alcalde ahora "lo que se está viendo en Andalucía es que funciona" y que antes se apreciaba como "una región que necesitaba de apoyo de otros territorios para salir adelante". Apunta que acorde a las encuestas, el andaluz se considera de promedio de centro izquierda, pero que vota al Partido Popular. Considera que es porque "se está anteponiendo a un voto más ideológico un voto de un Gobierno que es cercano, dialoga, escucha y es eficaz". "Se han dado cuenta que había un potencial que quizás después de muchos años de Gobierno socialista estaba desaprovechado y ahora ven que las cosas funcionan".

Reconoce que con la situación política nacional en algún momento ha tenido ganas de "irse corriendo", porque está habiendo situaciones donde "lo que prima no es el consenso" y porque "se están tomando decisiones de muy dudosa constitucionalidad y de muy dudoso sentido de Estado". Además, apunta que "salen escándalos de corrupción" y que el Gobierno en vez de "tratar de dar explicaciones y actuar con transparencias, enfanga el terreno de juego y expulsa a la gente del interés por la política".

Hace hincapié el alcalde en que los Presupuestos del Estado no han salido adelante porque hay "un Gobierno muy débil" y que esto es un "mal síntoma" porque evidencia que hay "problemas más serios detrás".