Adrián Vázquez Lázara, sobre la ley de amnistía: "Va a pasar factura a Sánchez en Bruselas"

Adrián Vázquez Lázara (Madrid, 1982) eurodiputado de Ciudadanos, asistirá al Pleno en Bruselas en torno a la ley de amnistía. España será el cuarto país que se enfrenta a un pleno de este tipo en la UE.: "Polonia, Hungría y Rumanía. Rumanía es por una amnistía en la que intentaron amnistiar a un político para que se presentara a otro cargo. El propio presidente de la Comisión consiguió que aquella amnistía se parase".

"Este lunes he mandado una carta a todos los líderes de la Eurocámara con esta ley de amnistía y ya he recibido respuestas de que no saben por dónde va esto. Le va a pasar factura al señor Sánchez", explica el eurodiputado. E insiste en que no se le puede quitar peso a la reacción europea: "Vamos a asistir a gente que va a frivolizar con la reacción europea. Que la gente no le quite gravedad. Esto compromete la posición de nuestro país en Europa y quién diga lo contrario no lo entiende".

"Gracias a la presión de Europa la ley está muy desaguada. Mañana veremos cómo se posicionan los parlamentarios. Cuando haya un texto veremos que acciones se toman", detalla y finaliza: "Como lo hemos leído todos en la prensa internacional, es una motivación espuria en el caso de Sánchez por motivación política y en el caso de Puigdemont por la amnistía".