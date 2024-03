Adrián Barbón, sobre la empresa del caso Koldo: "Nuestro equipo técnico encontró cosas sorprendentes y dijeron que no la contratara"

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, responde a las preguntas de Rafa Latorre en 'La brújula' en pleno apogeo del caso Koldo y la ley de amnistía.

Barbón ha señalado que la amnistía fue objeto de debate en el seno de su partido, que su militancia votó a favor de "formar Gobierno de acuerdo a unas alianzas que estaba claro lo que suponían". "Estoy convencido de que esto va a ser objeto de análisis en el Tribunañl Constitucional porque se va recurrir y luego pasará a las instancias judiciales, por lo que tendremos doble garantía", apunta. Añade que para él el límite es "la Constitución y el respeto al derecho comunitario". Explica que "la amnistía es una fórmula de actuar de los gobiernos que viene existiendo desde antaño" y que "en ningún caso supone dudar de la legitimidad del Estado para la imposición de una determinada sanción penal".

En cuanto a los escándalos de la presunta corrupción del caso Koldo, cuenta que Asturias no contrató a esa empresa porque centralizaron las compras en el equipo técnico del servicio de salud del Principado. Critica, sin embargo, que se culpe sin conocer el sumario a un presidente de una comunidad autónoma diciendo que ha sido responsable de una compra. Añade que eso demuestra que se desconoce "como funciona una comunidad autónoma".

Asimismo recuerda que en aquel momento todos estaban "desesperados buscando mascarillas". "Al equipo técnico como no le sonaba la empresa, buscó información sobre ella, encontró cosas que le sorprendieron, lo comunicó a la gerente del servicio de salud y ambos me dijeron que no contratara".

En esto tolerancia cero contra cualquier tipo de corrupción

Se muestra orgulloso el presidente autonómico de la reacción que tuvo su partido ante este caso. "Reunió a la comisión ejecutiva federal y esta determinó apartar a todos los que estaban dentro del sumario". "En segundo lugar dio un paso más por la especial relación que Koldo García tenía con el ministro Ábalos le pidió que renunciara al acta de diputado, el no renunció y se pasó al Grupo Mixto". Asevera que lo tiene claro, "en esto tolerancia cero contra cualquier tipo de corrupción".

"Todos sabíamos de la existencia de Koldo porque era inseparable de la figura de Ábalos", afirma.