La actriz Yaneli Hernández sobre 'La piel del volcán': "Es de las pocas producciones que son íntegramente canarias"

Después del éxito en las Islas Canarias, ‘La Piel del Volcán’, la película dirigida por Armando Ravelo, llega a los cines de la península, donde está teniendo una gran acogida. Hablamos con la actriz protagonista Yaneli Hernandez, de esta trama que mezcla misterio y muestra parte del patrimonio natural de Canarias.

"Es de las pocas producciones que son íntegramente canarias. Supone que estamos contando nuestras propias historias con nuestro propio cine y son universales. Es muy importante para la industria del cine canario. Estamos muy contentos porque en los cines de la península la gente sale emocionada y con ganas de viajar a las islas", explica.

Canarias está muy pocas veces presente en los medios de comunicación con productos culturales de este tipo. "Lo que me da tristeza es que no sucede tanto como debiera. Se han hecho películas que han trascendido y nosotros venimos a continuarlo. Y es como una especie de cometa que pasa cada x años y la intención es que no sea tan esporádico", resalta.