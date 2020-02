Rubén Pérez deja claro y es tajante sobre la norma que dice que el Leganés no puede reforzarse tras la ausencia de su delantero. Expresa que "No entiendo que no te den la opción de reforzarte después de un problema de otro club que no tiene nada que ver contigo. Esto sí es adulterar la competición y no otras cosas que se escuchan".

Y termina hablando de la situación del equipo y los enfrentamientos que tiene por delante expresa que "tenemos ahora 4 o 5 partidos en donde se puede ver el futuro del Leganés. Yo sigo creyendo. Tenemos plantilla amplia".