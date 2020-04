Carolina Marín: "Intento mantenerme físicamente; no puedo entrenar el bádminton"

En La Brújula del deporte hablamos con Carolina Marín , que fue campeona olímpica en Río de Janeiro 2018, que cuenta cómo lleva este confinamiento. Asegura que "lo estoy llevando como una ciudadana más, quedándome en casa y no puedo entrenar de bádminton pero intento mantenerme físicamente, por lo que me está afectando bastante". Aunque en su casa "nunca falta el flamenquito"

Sobre la suspensión de los JJOO de Tokio, ya dije que "no era justo llegar a la cita olímpica a un 30% y por eso me he alegrado bastante". Además, señala que "el deporte es secundario, lo más importante es la salud"

De su presencia en la acción solidaria de Nadal y Gasol en la Cruz Roja comenta que todo empezó cuando "las dos figuras más emblemáticas de nuestros país sacaron el proyecto y la verdad que me uní enseguida". Además, que "estoy trabajando en Huelva para crear un proyecto en el que pueda ayudar a la gente".