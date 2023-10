El cuaderno de Chapu: "Sánchez no le dice la verdad ni al médico, como para decírsela al Rey"

Hoy he apuntado a Sánchez en la Consulta del Rey, le dice que puede ser presidente pero no le puede contar cómo ni a Fabio de qué. Mire, Señor, seré presidente gracias a los partidos que sueñan con terminar con usted y con el estado del que es jefe usted.

Sánchez no le dice la verdad ni al médico, como para decírsela al Rey. Esto es como cuando el doctor te pregunta: “¿Cuánto bebe usted?” Y le responde: “Hombre, lo normal”.

Así que Don Felipe le encargó a Sánchez la investidura y va por ahí con el mandado y sale a la rueda de prensa con ese swing de vigilante de la playa de mi Españita o de novillero de Sevilla. Por cierto, que Morante ha cortado la temporada por su lesión de muñeca. Las muñecas de Morante habría que guardarlas en la caja fuerte del Banco de España metidas en manteca.

No torea Morante, pero sale Sánchez a la ruedo de la rueda de prensa con ese flow y ese tobillo decontracté y familiar en esa cosa de Armengol en la presidencia del congreso que está entre el adlib de un atardecer balear y escupir fuego en semáforo.

Sánchez en la rueda de prensa habla de la reconciliación. A pasar por el aro del independentismo le están poniendo una letra como de Edmond Rostand. En el PSOE nadie habla de la amnistía como de la nariz de Cyrano y la rodean en poéticas elipsis en versos endecasílabos sobre lo imposible.

Sánchez dijo que no concedería el relator, los indultos, la reforma de la malversación, la sedición, la amnistía de Puigdemont y otras cosas que terminan en on. Ahora jura que no concederá el referéndum de autodeterminación.