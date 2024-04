El cuaderno de Chapu: "Para Sánchez Bildu no es ETA, lo que es ETA es la hemeroteca"

Hoy traigo que no se hablaba de ETA en la campaña. Los modernos dirán que había una capucha en la habitación. Euskadi había superado lo de ETA; Bildu era un partido asimilable, ecofriendly como las lavadoras, trasversal. Pretendían los partidos que a los vascos nos interesaba solamente la los servicios públicos, la gestión, la ecología, pero hasta el rabo todo es Bildu y ha salido Otxandiano en lo de Aimar negándose a decir que ETA era una banda terrorista y que qué es el terrorismo hoy en día. El terrorismo es como todo.

El pasado te da más sorpresas que el futuro. Ayer mismo estaba Sánchez diciendo que lo de ETA era poco menos que un invent de la derecha. En el PSOE se han sonrojado mucho, un poco de manera fingida, un poco como cuando en el guion de una peli del yatusabes los protagonistas se dan cuenta de que el fontanero en realidad no viene a arreglar la lavadora. Eneko Andueza ha salido a decir que todo el dolor que ha causado no puede salirle gratis a Bildu. Hay gente cayéndose del guindo de que Bildu no justifica a ETA. Lo escuchas?

Toda la noche la pasamos escuchando a gente cayendo del guindo de la santidad de Bildu. A mí me parece bien lo que dice el PSOE ahora de que Bildu justifica a ETA, el problema es que me recuerda cuando decían hasta ayer que eran santos euskaldunes, héroes de la democracia, gente progresista que ayudaba a los españoles, si hasta nos redactó la ley de memoria histórica no como los cochinos del PP, ultraderechistas negacionistas del pasado.

Para Sánchez Bildu no es ETA, lo que es ETA es la hemeroteca.