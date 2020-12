El cuaderno de Chapu: 'Orgía en Visegrado'

Traigo apuntado en mi cuaderno que la policía belga irrumpió en una reunión sexual de hombres con un eurodiputado del partido de Víctor Orban. Que es cierto que su partido no ve con buenos ojos el movimiento LGTBI, pero lo cortés no quita lo caliente. Ya no se llevan los boys; ahora lo que está de moda en el vamonós son los eurodiputados ultraconservadores. Lo detuvieron los agentes cuando escapaba abrazado a una cañería con la de Visegrado al aire. En Bruselas hay tantos cuerpos policiales distintos que no sabes si están en entrando en el piso a detenerte o es que ha llegado el striper. Por eso cuando les pidieron que sacaran la documentación a punto estuvieron de responder si les parecía poca documentación. El anfitrión replicó -y esto es información- que cómo iban a llevar la documentación si no llevaban ni los pantalones puestos.

La regla era que podían acudir participantes que hubieran pasado el coronavirus y que no tuvieran síntomas. A la entrada les tomaban la temperatura y pasaron todos, con lo que cabe concluir que están más calientes en los chats de militares retirados que las orgías de eurodiputados.

Hay una escala para todo. Ahora las cosas en España se miden en zendales. Los zendales son los nuevos lereles. Un zendal son 100 millones de euros. ¿Tú cómo estás de zendales?. Un zendal es lo te piden los nacionalistas para empezar a hablar. Se dice "Ese toro llevaba un zendal en cada pitón". Un zendal costó el hospital de pandemias Isabel Zendal que el gobierno de Madrid inauguró en diferido. Construir un hospital de pandemias en una pandemia, qué ocurrencias. Lo próximo será, no sé, una agencia espacial catalana.