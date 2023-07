El cuaderno de Chapu: "Igual nos iría mejor si la vicepresidenta durmiera un poco más"

Traigo apuntado que el debate a cuatro, se quedó a tres y terminó siendo a dos, Pedrolanda y Abascal. Verdad, Yolanda, le dice a ella, y ella responde, total. Feijóo estaba en casa con la manta eléctrica. Le sacaron lo del barco de Marcial Dorado. Como hay ola de calor en Altea, el barco de Marcial Dorado ya parece el barco de chanquete. La verdad es que Sánchez tiró del sujetador de cubatas - o tenentem vitri en latín- para echarle en cara a Feijóo su cercanía a ex narcos gallegos gobernando él gracias a un partido donde hay ex terroristas.

Pero bueno. La campaña está como la jaca ‘La Algaba’. Después de las lecciones de Zapatero sobre el infinito, Yolanda Díaz ha salido planchando en un vídeo. Dice que duerme dos horas y que cuando llega del trabajo plancha la ropa de todo el mundo porque le gusta y le relaja. Se viene el mérito incomprensible del que duerme poco: igual nos iría mejor si la vicepresidenta durmiera un poco más. Y esa gente a la que le relaja limpiar me resulta sospechosa. El domingo en la gasolinera, hay cola de gente a cuarenta grados a las siete a 40 grados limpiando el coche, qué atrocidades no habrán cometido. Decidme, qué pegados purgáis, qué sangre laváis de vuestras manos. Yo los miro y calculo que la mitad le han puesto los cuernos a la mujer. Ya no te digo planchar con el calor que hace, las camisas dobladitas, la raya del pantalón, qué demonios no vivirán ahí dentro.

Pocas cosas me resultan más inquietantes que el que limpia compulsivamente. Solo Dios sabe lo que estará limpiando.