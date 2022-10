El cuaderno de Chapu: "Feijoo llegó siendo papá pitufo y ahora y parece actor porno francés"

Traigo que se ha caído el whatsapp, un tipo se había liado a mandar fotos de la comunión de su hija y cuando ha levantado la cabeza, la niña estaba en tercero de Medicina. Qué lindo, volver a mirar el mundo como en el poema de Cummings: "a ciudad sagrada que es tu rostro / tus mejillas pequeñas / las calles de las sonrisas".

Vivimos en un museo de grandes novedades. Parece que fue ayer cuando Sánchez prometía traer a Puigdemont a España, después indultó a los líderes del Procès y ahora para aprobar los presupuestos va a reducir las penas por sedición. Con la perspectiva del tiempo, no solo van a decidir la pena por un un delito los tipos que cometieron el delito, es mejor aún van a poner la pena por el delito los que pretenden cometer el delito.

El tiempo es un traidor. Como el PP cree que está perdiendo a los jóvenes, a a Feijóo lo han vestido de jovenzano. Ahora, le hacen retratos en los baños de las discotecas en plan fornido con un jersey de cuello vuelto. Feijoo llegó siendo papá pitufo y ahora y parece actor porno francés. Por qué no. Como cantaba la chirigota de los Fantasmas, que iban de puretas solteros, me voy a colar en una fiesta pastelera de postín, llevo las pastillas de la calvicie, el dolalgial y el Lexatín.

Solo los niños -pequeños brujos- son capaces de manejar la salvaje magia del tiempo. Viéndome apesadumbrado y tristón, mi hija Paloma se me acercó hace no mucho y me dijo: “No te preocupes, papá. Cuando seas joven puedes ser torero”. Eso es lo que voy a ser, un niño torero, mañana.