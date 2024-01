El cuaderno de Chapu: "La fachosfera tiene un punto nocturno, lejano y melasúdico y picarón"

Hoy traigo las conexiones de Puigdemont con Rusia y la extrema derecha alemana, aquellos soldados de Putin que Carles aún añora, pero la fachosfera según Sánchez es usted, señora.

Investigan si el independentismo cometió alta traición, pero la fachosfera tiene esa cosa redonda como de ir rebotando como de crónica del fútbol por la tarde, el disparo por elevación y dicen que un origen francés, la fachosfère, de los hermanos Montgolfier. Un día me monté en globo y de allá arriba recuerdo el silencio, el suelo alejándose de mí a gran velocidad como si cayera pero al revés, y el horizonte curvándose allá lejos haciéndose la tierra una esfera o fachosfera.

Fachosfera de Sánchez, pompa de jabón sanchista, luna blanca de Federico que vino a la fragua con su polisón de nardos y el niño Marlaska la mira, la mira, la está mirando. La fachosfera. Me gusta mucho, me voy a hacer una chapita.

Porque la fachosfera tiene un punto nocturno, lejano y melasúdico y picarón, una belleza evocadora como de flotar con la imaginación, exótica como la luna reflejada sobre el Nilo a su paso por Asuán. Fachosférica de perfección en las formas espaciales, casi de ensimismamiento geométrico, un algo de risas y bastante tristeza de Pierrot.

Allá nos han puesto, a Page, a Felipe, a ti y a mí, que viajó feliz en la fachosfera sin Bolaños ni su fuerza de la gravedad. Flotamos en la fachosfera espacial, cosmonáutica, en una quietud de cumbre de montaña de no sé cuantos mil metros de altura. En la fachosfera, ¿sabes? No se está tan mal. A mí las categorizaciones absolutas de mi Españita del facherío o del rojerío me resultan absurdas por inabarcables. Me acuerdo mucho de aquel chiste del tonto al que le preguntaron si le gustaban las rubias y preguntó: ¿Pero todas?