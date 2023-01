El cuaderno de Chapu: "esta noche mi Españita es una enorme juguetería"

Traigo cartas sin sello, con lista de regalos, mayúsculas de Oriente, la carta a los Reyes. Ha venido al barrio el Cartero Real y han ido los niños a entregarle su misiva. Lo primero es una confesión. A ver, Juan Luis, para qué vas a decirle al Rey que este año has sido muy bueno, si te tienen más calado que al presidente del Gobierno. Es difícil no mentir y confesar la trastada. Paloma ha encontrado un atajo y ha escrito con desparpajo: “Queridos reyes magos, me niego a ser mala”.

Lista de peticiones. Aquel quiere para él un videojuego, para el hermano un robot, una pistola o un balón, a la prima la muñequita presumida. Vamos a ver, aquella de allí solo ha pedido que el hermano enfermo sobreviva.

Yo este año como he si muy bueno, quiero regresar a esa edad en la que vivir era soñar. Unas veces el niño de uno se hace tan presente que parece que fuera ayer. Otras veces uno evoca un mundo tan lejano que ya no parecen los recuerdos de él. Si te digo la verdad, hace un tiempo que ya vivo en los recuerdos de estos tres.

A, ver Reyes, estad atentos, no se os olvide el niño Oleg, que ha pase pronto la guerra y volver a Ternopil y deshacer las despedidas y olvidar el ruido y el miedo, que hasta la guerra se olvida. Sobre el papel se escriben con letra torpe guitarras de juguete, disfraces de princesa azules y rosas, lilas, diculpadme la inocencia, pero esta noche mi Españita es una enorme juguetería.